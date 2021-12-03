Пушков допустил, что Запад замыслил напасть на Россию

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Официальный представитель МИД Мария Захарова, комментируя статью немецкой газеты Bild «План вторжения Путина на Украину», заявила, что при составлении «схемы нападения» авторы использовали топоним 1942 года. Кроме того, они переработали «американские картинки» из недавней публикации Washington Post, отметила дипломат в Telegram.

Немецкий таблоид Bild ранее опубликовал карту и статью, в которой утверждалось, что это планы Москвы по «вторжению» на Украину. Захарова подчеркнула, что Германия в очередной раз подтвердила истину: «всё новое...