Пушков дал совет Байдену после его разговора с президентом РФ

https://static.news.ru/photo/aa619e6a-628c-11eb-8b73-fa163e074e61_660.jpgАлексей Пушков Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Член Совфеда Алексей Пушков отреагировал на заявление пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки о том, что президент США Джо Байден «не сдерживался» в своих суждениях о действиях России в разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным.
Неизвестно, так ли это, но в нынешних условиях, когда напряжённость не убывает, а даже нарастает, сдержанность не помешала бы президенту США в подходе к международным делам, — говорится в сообщении сенатора в Twitter.
Пушков добавил, что речь идёт о любых делах, к которым Байдена могут подталкивать в Вашингтоне.
Ранее NEWS.ru сообщал, что президенты России и США разговаривали по телефону 26 января. По словам Псаки, Байден не стал в ходе беседы скрывать свои опасения, и когда речь зашла о действиях российского лидера, глава американского государства говорил абсолютно откровенно. Пресс-секретарь также отметила, что у Байдена была чёткая цель, которую он и реализовал во время разговора.