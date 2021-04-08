Пушков: Америке скоро кирдык

https://static.news.ru/photo/963453c2-9862-11eb-92fd-96000091f725_660.jpg Алексей Пушков Фото: Совет Федерации/flickr.com

Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал утрату Нью-Йорком мирового лидерства по количеству миллиардеров. По его словам, Штаты сегодня терпят поражение от Китая на своей же территории.

Согласно данным журнала «Форбс», первое место в мире по числу миллиардеров занимает Пекин, Нью-Йорк — на втором, а третью строчку занимает Гонконг.

Китай «бьёт» Соединённые Штаты на их же «миллиардерской» территории. Это точное предвестие правоты персонажа Сергея Бодрова в фильме «Брат»: «И вообще — вашей Америке скоро кирдык», — написал Пушков в своём Telegram-канале.

Ранее NEWS.ru писал, что «Форбс» признал долларовым миллиардером бывшего главу предвыборного штаба президента России Владимира Путина и ректора Санкт-Петербургского государственного горного университета Владимира Литвиненко. По версии издания, его состояние оценивается в $1,5 млрд. Большую часть этих средств ректор заработал, являясь владельцем акций «ФосАгро».

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров в мировом рейтинге миллиардеров занял 112 строчку. В России он вошёл в первую десятку богатейших людей страны.