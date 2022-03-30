Пушилин заявил об освобождении 60% территории ДНР

Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что процесс освобождения Донецкой Народной Республики (ДНР) проходит более интенсивно, однако пока о сроках завершения операции судить нет возможности, сообщил он в эфире телеканала «Россия 1».

Говорить о конечном сроке [завершения операции по освобождению ДНР] пока не представляется возможным. Всё сопряжено со множеством факторов, но то, что операция ускоряется, это уже факт, — сказал он.

По некоторым сведениям, ДНР удалось освободить порядка 55–60% территории.

Ранее замначальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин рассказал, что на фронте близится психологический надлом: украинские войска вытесняются из населённых пунктов, и поэтому всё чаще обстреливают жилые районы в ДНР. При этом он отметил, что «противник хорошо воюет, нельзя закидать его шапками».

Позже он также сообщил, что у украинских военных заканчиваются боеприпасы: об этом свидетельствует то, что со стороны ВСУ стало прилетать меньше снарядов, и по этой же причине многие из военных складывают оружие.

МИД Луганской Народной Республики сообщил, что по состоянию на утро 29 марта освобождено уже более 90% территории республики. Уточняется, что силами ЛНР освобождено 94 населённых пункта ЛНР и ДНР, под контролем Украины продолжают оставаться Северодонецк, Лисичанск, Золотое и отдельные прилегающие сёла и посёлки.