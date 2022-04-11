Пушилин заявил об ускорении операции по освобождению ДНР

Операция по освобождению территории Донецкой Народной Республики будет ускорена и «интенсифицирована», заявил глава региона Денис Пушилин. Он подчеркнул, что из-за промедления страдает мирное население, передаёт РИА Новости.

Операция будет интенсифицирована, потому что чем больше мы затягиваем, тем больше гражданского населения страдает, находясь в заложниках ситуации. Обозначены направления, по которым необходимо ускорить определённые шаги, но более подробно вы узнаете в режиме реального времени, — сказал глава ДНР.

Ранее Пушили заявил, что число жертв среди мирного населения Мариуполя превышает пять тысяч. Он добавил, что реальное количество погибших может быть больше.

Ранее глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил провести расследование новых фактов о жестоком обращении военнослужащих Вооружённых сил Украины с мирным населением. Случаи были выявлены в Харькове, Авдеевке и Краматорске.

По данным Министерства обороны России, украинские военнослужащие неоднократно совершали преступления в отношении гражданских лиц. В Харькове оставшиеся в городе местные жители были запуганы боевиками нацформирований. Они открывали огонь на поражение по мирному населению, которое выходило из своих убежищ в поисках продуктов.