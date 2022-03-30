Глава ДНР Пушилин заявил об усилении наступательной операции в Донбассе

Наступательная операция в Донбассе усиливается по разным направлениям, заявил в эфире «Первого канала» глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин. По его словам, чем дольше будет проходить операция, тем больше будет жертв и разрушений, поэтому было принятно решение её ускорить.

Наступательная операция усиливается по разным направлениям, есть тому основания: мы прекрасно понимаем, что чем дольше мы будем освобождать свою территорию, те населенные пункты, которые сейчас расположены под контролем Украины, тем больше будет жертв и разрушений, — сказал он в эфире «Первого канала».

Обстановка в Мариуполе, по его словам, по-прежнему сложная.

Ранее Пушилин заявил, что процесс освобождения Донецкой Народной Республики (ДНР) проходит более интенсивно, однако пока о сроках завершения операции судить нет возможности. По его словам, ДНР удалось освободить порядка 55–60% территории.

Замначальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин рассказал, что на фронте близится психологический надлом: украинские войска вытесняются из населённых пунктов, и поэтому всё чаще обстреливают жилые районы в ДНР. При этом он отметил, что «противник хорошо воюет, нельзя закидать его шапками».

Позднее он добавил, что у украинских военных заканчиваются боеприпасы: об этом свидетельствует то, что со стороны ВСУ стало прилетать меньше снарядов, и по этой же причине многие из военных складывают оружие.