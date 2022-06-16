Пушилин заявил о переломе в битве за Донбасс

Фото: Бобылев Сергей/Фотохост-агентство ТАСС

Денис Пушилин

В борьбе за Донбасс наступил переломный момент, заявил «Интерфаксу» на Петербургском международном экономическом форуме глава ДНР Денис Пушилин. По его словам, противник подавлен и в вооружении, и морально.

Противник подавлен морально, а также в военной составляющей, — сказал Пушилин.

Он добавил, что в ближайшее время союзнические силы смогут принять «исчерпывающие» меры. По словам Пушилина, они не позволят противнику продолжить обстрелы Донбасса.

Ранее стало известно, что жилые кварталы Северодонецка освобождены, а союзные силы закрепились в промзоне города. Подразделения Народной милиции прорвались на завод «Азот», расположенный там. В настоящее время окончательно выбить боевиков с территории предприятия не получилось, однако идет постепенное продвижение.