Пушилин заявил о необходимости нового этапа спецоперации на Украине Глава ДНР Пушилин: после освобождения республик нужно начать следующий этап спецоперации

Глава ДНР Денис Пушилин в эфире «Соловьёв Live» заявил, что после выхода к границам Донецкой области необходимо начать новый этап спецоперации. По его словам, важность перехода подчёркивает обострившаяся ситуация в Приднестровье и граничащих с Украиной городах России, которые почти ежедневно подвергаются обстрелам ВСУ.

Конечно, нам важна скорость — скорость выхода на конституционные границы с тем, чтобы продолжить уже следующие этапы операции, которые являются практически необходимыми после того, что мы видим, что происходит в Приднестровье, что происходит по приграничным областям регионов России, — пояснил он.

26 апреля в Приднестровье, в расположенном в посёлке Маяк радиоцентре произошёл взрыв. По данным МВД республики, центр ретранслировал российское радио.

Накануне у Министерства госбезопасности в Тирасполе прогремели несколько взрывов, после которых на месте происшествия очевидцы обнаружили предметы, похожие на части боеприпасов, предположительно, тубусы от противотанковых гранатомётов. У домов напротив министерства ударной волной выбило стёкла. Молдавские власти, в свою очередь, расценили произошедшее как способ дестабилизировать обстановку в регионе и стране.

Ранее заместитель главы МИД РФ Андрей Руденко заявил, что Россия не видит рисков эскалации конфликта в Приднестровье. По его мнению, конфликт должен разрешиться мирным путём.