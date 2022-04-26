Пушилин: остающиеся на «Азовстали» силовики просят об эвакуации

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что находящиеся на территории заблокированного завода «Азовсталь» украинские военные просят об эвакуации в Турцию. По его мнению, участники националистического батальона «Азов» не доверяют Киеву, передаёт ТАСС.

Выходят и на наших военных, и на российских, пытаются торговаться, как им лучше сдаться. Требуют или просят — непонятно, как правильно. Киеву они не особо доверяют. У них в последних просьбах идёт эвакуация не в Киев, не на часть, подконтрольную Украине, а они хотят в Турцию. Один из вариантов. Там они хотят разоружиться, — сказал Пушилин.

21 апреля президент России Владимир Путин приказал отменить штурм «Азовстали». Он назвал это нецелесообразным, поскольку может привести к большому числу жертв среди российских военных. Вместо этого глава государства посоветовал прибегнуть к блокировке предприятия и вновь предложить обороняющимся сложить оружие.

Заводы «Азовсталь» и «Ильич» входят в принадлежащую бизнесмену Ринату Ахметову группу «Метинвест», которая является крупнейшим на Украине производителем стали и железнорудного сырья. Некоторое время назад в компании заявили, что из-за осады Мариуполя выведено из строя более трети металлургических мощностей страны, а также подчеркнули, что упомянутые предприятия не станут работать в условиях «российской оккупации».