Пушилин заявил, что о полном взятии Артемовска пока речи не идет Пушилин: более 75% территории Артемовска находится под контролем России

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Денис Пушилин

Более 75% территории Артемовска находится под контролем российских военных, заявил в эфире телеканала «Россия 24» врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин. При этом он подчеркнул, что о полном взятии города речи пока не идет. Он рассказал, что сейчас российские и украинские силы сражаются на западе Артемовска.

Сейчас я абсолютно точно могу заявлять о том, что более 75% города находится под контролем наших подразделений. <...> Пока рано говорить о полном освобождении Артемовска, еще идут ожесточенные бои в западной части города, — сказал Пушилин.

При этом он отметил, что российские силы водрузили на здание администрации Артемовска флаг РФ, а это уже говорит о каком-то контроле над городом.

Ранее Пушилин сообщил о своем визите в Артемовск. Он рассказал, что отступая из Артемовска, украинские военные подорвали здание городской администрации. По мнению Пушилина, для восстановления города из руин потребуется много работы.

В свою очередь командующий Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины Александр Сырский назвал ситуацию в Артемовске сложной, но контролируемой для ВСУ. Он рассказал, что бои носят жесткий характер с обеих сторон. По его данным, со стороны ВС РФ сейчас работают спецназовцы и десант.