Пушилин рассказал, что гумкоридоры работают только на освобождённых зонах

Гумкоридоры функционируют только в освобождённых районах ДНР, остальные пока остаются на «бумаге», заявил глава региона Денис Пушилин. В эфире телеканала «Россия-24» он добавил, что при обстрелах республики украинскими военными за сутки ранения получили 28 местных жителей. По его словам, атакам бойцов Украины подверглись Ленинский район, а также населённый пункт Горловка.

К сожалению, продолжаются обстрелы, в том числе Донецка. В Донецке был обстрелян Ленинский район. К сожалению, подвергалось обстрелам и Горловское направление. За сутки ранены 28 гражданских лиц, — заявил он.

ВСУ и члены нацбатальонов обстреляли из крупнокалиберного оружия, в том числе из миномётов, маршрут эвакуации мирных жителей Мариуполя, сообщил глава Национального центра управления обороной России Михаил Мизинцев. По маршруту также должны были эвакуироваться иностранцы.

Он подчеркнул, что гумколонна совместно с представителями Международного комитета Красного Креста (МККК) на протяжении двух суток ожидали прекращения огня и подтверждения киевских властей о начале режима тишины, однако он по-прежнему не обеспечен. Также Мизинцев добавил, что российской стороной были созданы все условия для обеспечения выхода мирных граждан и иностранцев из Мариуполя в Бердянск, а далее в Республику Крым или Запорожье морским и дорожным транспортом.