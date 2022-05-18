Пушилин: завод «Азовсталь» снесут

Здание завода «Азовсталь» в Мариуполе снесут, заявил глава ДНР Денис Пушилин, пишет URA.ru. При этом здание второго крупного металлургического комбината имени Ильича реконструируют и запустят в эксплуатацию. Пушилин утверждает, что 60% построек на территории Мариуполя не удастся восстановить, они подлежат сносу.

Завод «Азовсталь», верней, то, что от него останется, будет снесён. А второй металлургический гигант Мариуполя — комбинат имени Ильича — будет реконструирован и запущен в эксплуатацию, — заявил Пушилин.

Ранее глава мэр Мариуполя Константин Иващенко заявил, что завод «Азовсталь» в Мариуполе не будет восстанавливаться после окончания боевых действий. При этом сам Пушилин отметил, что судьбу предприятия должны решить жители города. По его словам, завод загрязнял Мариуполь, не позволяя ему стать курортным городом.

Глава ДНР утверждает, что судьбу сдавшихся украинских бойцов с «Азовстали» решит суд. Отвечая на вопрос, кто будет судить военных преступников, — Россия, ЛНР или ДНР, — он ответил, что их судьбу должен решить международный трибунал.