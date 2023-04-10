«Гонят в мясорубку»: Пушилин записал видеообращение из Артемовска Пушилин посетил Артемовск

Фото: Виктор Антонюк/РИА Новости

Бойцы артиллерийского расчета ЧВК «Вагнер»

Врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сообщил в Telegram-канале, что посетил Артемовск. В своем видеообращении он подчеркнул, что бойцы ЧВК «Вагнер» продолжают активные бои за город. ВСУ же гонят своих солдат в «мясорубку», считает он.

Ну что, дорогие друзья, вот он, наш Артемовск. Освобождается «Вагнерами», противник не жалеет ни город, ни своих, гонят в «мясорубку». <...> Наши подразделения продолжают освобождать русские земли, — сказал Пушилин.

Ранее бойцы ЧВК «Вагнер» взяли под контроль железнодорожную станцию в центре Артемовска, стали продвигаться к западной части города и вышли к северной части улицы Чайковского. Эта улица имеет важное значение для ВСУ, поскольку через нее можно выехать как к Часову Яру, так и к Константиновке. Эти дороги используются украинскими войсками для ротации.

Военкор Борис Рожин заявил, что зачистка Артемовска от украинских военных может занять несколько дней, поэтому в ближайшее время сообщений о полном взятии города ждать не стоит. По его мнению, во время отступления ВСУ из Артемовска не все украинские военные смогут покинуть город. Он добавил, что в день официального перехода под контроль город де-юре и де-факто станет Артемовском и будет так именоваться как минимум до окончания СВО.