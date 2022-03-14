Пушилин: за время спецоперации ДНР сбили более 15 ракет «Точка-У»

В Донецкой Народной Республике (ДНР) ищут установку, выпустившую ракету «Точка-У» по Донецку. Об этом на месте падения снаряда заявил глава республики Денис Пушилин, добавив, что всего с начала наступательной операции были сбиты 15 таких ракет.

С учётом того, что дальность действия «Точки-У» 120 километров... найти оперативно огневую точку противника достаточно сложно. Но наши военнослужащие сейчас над этим работают и негодяи будут уничтожены, — сказал он журналистам.

Напомним, ранее сообщалось, что «Точка-У» былa сбита над Донецком. В результате атаки со стороны ВСУ по предварительным данным погибли 20 чeловек, ещё 23 пострадали, среди них есть дети. В ДНР заявили, что будeт объявлен траур по погибшим.

Осколки сбитой ракеты разлетелись по улицам Университетской, Театральной и Артёма (около Дома правительства), раcсказал NEWS.ru один из жителей города на условиях анонимности. Cпикер добавил, что обломки упали рядом с «автобусами, трoллейбусами и машинами с людьми».