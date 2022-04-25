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Пушилин: ВСУ пользовались данными с камер ОБСЕ для ударов по ДНР

11:34, 25 апреля 2022
Пушилин: ВСУ пользовались данными с камер ОБСЕ для ударов по ДНР Фото: osce_smmu/flickr.com
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Вооружённые силы Украины использовали данные с камер мониторинговой миссии ОБСЕ для обстрелов Донбасса, сообщил глава республики Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия 24». Он также отметил, что на территории завода «Азовсталь» в Мариуполе находятся порядка 400 иностранных наёмников.

Те данные, с тех камер, которые они требовали, чтобы были установлены в местах, широко освещающих обстановку на линии соприкосновения. Так вот, данными с этих камер пользовался противник и наносил удары, обстреливал наши территории, ориентируясь на тот массив информации,рассказал он.

23 апреля сотрудники Министерства госбезопасности Луганской Народной Республики (ЛНР) в ходе оперативно-следственных мероприятий обнаружили документы, которые подтверждают факт взаимодействия специальной мониторинговой миссии ОБСЕ с Минобороны Украины.

В ведомстве отметили, что гарантии бронирования военнообязанных из числа сотрудников ОБСЕ, в соответствии с приказом Министерства экономики Украины, были нивелированы.

Также в офисе луганской команды миссии был обнаружен «Список объектов инфраструктуры Луганской области, возможно подлежащих огневому поражению» с указанием местонахождения объектов.

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