Пушилин восхитился человечностью защищающих Донбасс российских военных

Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин рассказал, что восхищен человечностью российских военных и защитников Донбасса, которую они проявляют к своим пленным противникам. Он также отметил, что ему сложно смотреть кадры с расправой украинских солдат над ранеными российскими военнослужащими, пишет ИА SM-News.

У наших ребят столько человечности остаётся по отношению к тем негодяям, которые попадают им в руки. Сложно смотреть эти видео, на которых видно, что эти твари делают. Начни делать то же самое, и ты становишься, как они, и даже хуже, — сказал Пушилин.

По его словам, есть какой-то призыв в глазах российских военных, которые потеряли своих однополчан на передовой, в Мариуполе. Также глава ДНР рассказал, что командиры просят повлиять на ситуацию, чтобы организовать гуманитарные коридоры. При этом, когда военные действия вынуждены приостанавливаться, противник пользуется этим и укрепляет сои позиции. Потом приходится гораздо тяжелее вернуть темп атаки и наступательную деятельность, подчеркнул Пушилин.

Ранее стало известно, что газета The New York Times подтвердила подлинность видеозаписи, запечатлевшей расправу солдат ВСУ над ранеными российскими военными. В издании подчеркнули, что в кадр попал эпизод с пленными военнослужащими неподалеку от деревни к западу от Киева.

Видеозапись запечатлела момент расстрела подававшего признаки жизни солдата, предположительно, им был российский военнослужащий. Также в кадр попали ещё несколько военных, лежащих на дороге.