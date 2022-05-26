Пушилин: вооруженные силы ДНР зашли на территории соседних областей Пушилин: вооруженные силы ДНР вошли на территории трёх областей Украины

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Вооружённые подразделения Донецкой народной республики (ДНР) зашли на территории Херсонской, Запорожской и Харьковской областей Украины. Об этом в интервью РИА Новости сообщил глава республики Денис Пушилин. Согласно его утверждению, «нельзя защитить Донбасс, выйдя на границы республик».

Наши <...> резервные полки присутствуют в ряде регионов... я говорю про Херсонскую область, про Запорожскую область, про Харьковскую область. <...> Это возможность защитить республики в полном объеме. <...> Невозможно было защитить республики, только выйдя на границы Донецкой и Луганской Народных Республик — мы просто отодвинули бы противника, — сказал Пушилин.

Он пояснил, что в такой ситуации обстрелы со стороны ВСУ продоолжались бы «неограниченный период времени», а при поддержке Запада атаки украинских войск могли приобрести и более серьёзные масштабы.

То есть, по сути, то, что делали вдоль линии соприкосновения представители боевиков Украины на протяжении всех тех восьми лет, это бы продолжилось просто на новой линии соприкосновения, — пояснил Пушилин.

24 мая Пушилин сообщил о начале штурма города Красный Лиман. По его словам, на сегодняшний день на севере ДНР под контроль властей республики перешли 28 населенных пунктов.