Пушилин: военный ДНР погиб при сбрасывании украинским беспилотником бомбы

Глава самопровозглашённой ДНР Денис Пушилин сообщил, что на линии соприкосновения украинский беспилотник сбросил бомбу. В результате взрыва погиб один военный республики. Его слова приводит РИА Новости.

Беспилотник сбросил взрывное устройство, погиб наш военнослужащий. Эта информация ещё даже в сводку не попала, — сказал он.

При этом глава республики уточнил, что инцидент произошёл сегодня, 1 февраля. Он выразил мнение, что украинские беспилотники используются не только для разведки. Также, по его словам, Киев пытается заглушить дроны Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ, которые должны фиксировать все нарушения на линии соприкосновения.

Ранее глава ДНР Денис Пушили допустил, что Украина готовит в Донбассе постановочные химатаки по примеру Сирии. Поводом может служить поступившее со стороны Киева обвинение, что в Горловке произошла утечка химикатов.

До этого сообщалось, что партия «Единая Россия» просит руководство cтраны оказать помощь самопровозглашённым Донецкой и Луганской народным республикам (ДНР и ЛНР) в виде поcтавок военной продукции. Об этом сообщил глава думской фракции ЕР Владимир Васильев.