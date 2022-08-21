Военные Донецкой народной республики получили на вооружение две реактивные системы залпового огня (РСЗО) «Чебурашка». Об этом сообщил глава республики Денис Пушилин. По его словам, «Чебурашки» были произведены непосредственно в ДНР.
Наши бойцы высоко оценили РСЗО «Чебурашка». Очень важный момент: полностью наша разработка и отечественное оснащение, — отметил Пушилин.
Соглано утверждениям Пушилина, ДНР начала программу импортозамещения несколько лет назад и в результате теперь там могут создавать серьезное вооружение.
Он также добавил, что ключ от «Чебурашек» он передал оперативно-боевому тактическому формированию «Каскад».
Ранее Пушилин заявил, что трибунал над военнослужащими украинского полка «Азов» (признан террористической организацией, запрещен в РФ) пройдет в Мариуполе. Он добавил, что власти республики начали подготовку к этому процессу.