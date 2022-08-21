Пушилин сообщил о получении двух «Чебурашек» собственного производства Пушилин: военные ДНР получили две РСЗО «Чебурашка», произведенные в республике

Фото: Pravda Komsomolskaya/Global Look Press

Глава ДНР Денис Пушилин

Военные Донецкой народной республики получили на вооружение две реактивные системы залпового огня (РСЗО) «Чебурашка». Об этом сообщил глава республики Денис Пушилин. По его словам, «Чебурашки» были произведены непосредственно в ДНР.

Наши бойцы высоко оценили РСЗО «Чебурашка». Очень важный момент: полностью наша разработка и отечественное оснащение, — отметил Пушилин.

Соглано утверждениям Пушилина, ДНР начала программу импортозамещения несколько лет назад и в результате теперь там могут создавать серьезное вооружение.

Он также добавил, что ключ от «Чебурашек» он передал оперативно-боевому тактическому формированию «Каскад».

Ранее Пушилин заявил, что трибунал над военнослужащими украинского полка «Азов» (признан террористической организацией, запрещен в РФ) пройдет в Мариуполе. Он добавил, что власти республики начали подготовку к этому процессу.