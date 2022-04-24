Пушилин считает, что засевшим на «Азовстали» «неонацистам» осталось недолго
Полина Шестак
Полина Шестак
17:39, 24 апреля 2022
Глава Донецкой Народной Республики Денис ПушилинФото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что украинским военным, которые находятся на территории «Азовстали» в Мариуполе, «осталось недолго». По его словам, ситуация остаётся сложной, но активного штурма нет, передаёт РИА Новости.
В Мариуполе ситуация пока ещё остаётся сложной, но эта сложность сконцентрирована в «Азовстали». Остаётся костяк неонацистов, штурма активного нет, как сказал президент. Тем не менее мы понимаем, что им осталось недолго, в силу разных обстоятельств, — сказал Пушилин.
Ранее в Киеве заявили, что украинские военные с «Азовстали» не сложат оружие. По словам вице-премьера Украины Ирины Верещук, украинские бойцы не нуждаются в организации специальных «коридоров для сдачи в плен».
Бывший сотрудник «Азовстали» ранее показал, где прячутся бойцы «Азова» на заводе. Он отметил, что предприятие строилось в СССР капитально, в нём есть помещения, в которых можно пересидеть серьёзные удары.