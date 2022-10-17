Пушилин: Россия и Украина обмениваются пленными по формуле «110 на 110»

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сообщил, что сегодня, 17 октября, между Россией и Украиной проходит обмен военнопленными по формуле «110 на 110». В своем Telegram-канале он написал, что в числе россиян, которые вернутся на родину, значатся в том числе 80 моряков. Украинская же сторона получит в основном женщин.

Сегодня проходит обмен по формуле 110 на 110. Мы Киеву отдаем в основном женщин. Из застенков украинского режима возвращаем домой 80 гражданских моряков, которых держали в заложниках. Также свободу получают 30 военнослужащих из ДНР, ЛНР и других регионов РФ, — рассказал Пушилин.

Утром Народная милиция ЛНР заявила о возвращении 11 военнослужащих из украинского плена в результате обмена. Они были доставлены в одно из медицинских учреждений ЛНР для оценки физического и морально-психологического состояния, а также оказания необходимой медицинской помощи и реабилитации.

Ранее уполномоченный по правам человека в ЛНР Виктория Сердюкова сообщила, что Луганская Народная Республика и Украина произвели обмен пленными: в республику вернулись 10 военнослужащих Народной милиции. 13 октября Минобороны России сообщало, что в результате переговоров с подконтрольной Киеву территории Украины возвращены 20 российских военных.