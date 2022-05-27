Пушилин рассказал, почему в Мариуполе не хотят восстанавливать «Азовсталь» Пушилин: жители Мариуполя не хотят восстанавливать «Азовсталь» по экологическим причинам

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Жители Мариуполя не хотят восстанавливать завод «Азовсталь» из экологических соображений, заявил в интервью РИА Новости глава ДНР Денис Пушилин. По его словам, завод изначально строился без учёта экологических норм и движения ветра, поэтому был основной причиной загрязнений окружающей среды и роста онкологических заболеваний.

Местные жители склоняются в большинстве своём [к тому], что «Азовсталь» восстанавливать не нужно по причине того, что этот завод был основным загрязнителем окружающей среды. Именно он не позволял Мариуполю стать курортным городом, — подчеркнул глава ДНР.

Он напомнил, что на месте «Азовстали» предполагается построить технопарк, парковую зону или жилой массив. Окончательное решение по этому поводу в дальнейшем будут принимать сами жители Мариуполя.

В конце апреля официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин допустил, что на месте «Азовстали» может появиться мемориальный парк в память о погибших в Мариуполе. По его словам, предприятие строилось ещё до Великой Отечественной войны и является слишком устаревшим и энергоёмким, чтобы его восстанавливать.

Ранее Пушилин отметил, что инфраструктура Мариуполя находится в плачевном состоянии: 60% домов в городе не подлежат восстановлению. По его словам, город будет восстановлен с акцентом на курортный бизнес, при этом с восстановлением города частично признанной республике поможет Россия.