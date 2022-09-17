Пушилин рассказал о ликвидации около 70 солдат ВСУ у села Студенок в ДНР

Фото: Ministry of Defense of Ukraine/flickr.com

Глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин заявил, что украинские военные предприняли попытку наладить переправу через реку в районе села Студенок ДНР. Глава республики добавил, что союзные силы уничтожили около 70 солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ), а также боевую технику противника. Он также опроверг взятие украинцами населенных пунктов Дибров и Щурово.

Что касается населенного пункта Студенок, противник через воду попытался наладить переправу, но союзными силами было уничтожено 18 единиц техники противника и порядка 70 человек личного состава, — рассказал Пушилин в своем Telegram-канале.

По его словам, в Диброво союзные войска продолжают вести бои.

Глава Чечни Рамзан Кадыров ранее сообщил, что наступательный план украинской армии в районе села Берестовое в Донецкой Народной Республике провалился. Он подчеркнул, что действия ВСУ удалось пресечь благодаря отваге и мужеству бойцов чеченского спецназа «Ахмат». По словам Кадырова, был взят в плен украинский военный. Глава Чечни добавил, что «этот некогда оболваненный наркоманом Зеленским человек находится в надежных руках, его не бьют и отношение к нему гуманное».