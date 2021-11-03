Пушилин рассказал, когда ДНР начнёт наступление на Киев

Глава самопровозглашённой Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что при полномасштабной агрессии Украины ДНР прибегнет не только к оборонительным действиям. В этом случае у них будут развязаны руки, отметил он в беседе на YouTube-канале «Sputnik на русском».

Политик подчеркнул, что обострением конфликта в Донбассе Киев попытаться отвлечь внимание населения от проблем в энергетическом секторе при дефиците топлива.

Мы наблюдаем за Украиной весь этот период времени и, конечно, видим, что нелогичность и где-то самоуничтожение присущи нынешней Украине. Поэтому мы должны быть готовы к любому развитию событий, — пояснил глава ДНР.

Он добавил, что в Донецке надеются решить конфликт дипломатическими мерами, однако готовы и к военной развязке.

Как только Киев преступит эту черту и попытается решить конфликт военным способом, у нас будут развязаны руки. Уверяю, мы вынуждены будем концентрироваться не только на оборонных действиях в плане нашей позиции как таковой, — указал Пушилин.

Ранее стало известно, что обещание экс-заместителя начальника Генштаба ВСУ Игоря Романенко устроить России «кровавую баню» в случае боевых действий на территории Украины ничем не подкреплено, заявил член Совфеда от Крыма Сергей Цеков. Он отметил: если Киев начнёт военные действия, в том числе и в Донбассе, это приведёт к дальнейшим потерям Украиной территорий.