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Мир

Пушилин раскрыл главную задачу спецоперации на «Азовстали»

10:35, 19 апреля 2022
Пушилин раскрыл главную задачу спецоперации на «Азовстали» Завод «Азовсталь» в Мариуполе. Украина Фото: Maca Vojtech Darvik/CTK/Global Look Press
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Стоит задача освободить металлургический комбинат «Азовсталь» от украинских боевиков в максимально сжатые сроки. Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин, пишет РИА Новости.

Стоит задача - освободить предприятие в кратчайшие сроки, - сказал Пушилин.

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