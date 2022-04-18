Пушилин раскрыл главную задачу спецоперации на «Азовстали»

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Оружие, поставляемое западными странами Украине, является законными целями для российских войск, заявил глава департамента международных организаций МИД России Пётр Ильичёв. Он отметил, что снабжение Киева оружием противоречит обязательствам Евросоюза, передаёт РИА Новости.

Дипломат пояснил, что ранее ЕС обязался не поставлять оружие в точки военных конфликтов или туда, где оно может быть применено против мирного населения. Но вы видите, что сейчас закрывают глаза...