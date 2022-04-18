Пушилин раскрыл главную задачу спецоперации на «Азовстали»

Стоит задача освободить металлургический комбинат «Азовсталь» от украинских боевиков в максимально сжатые сроки. Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин, пишет РИА Новости.
Стоит задача - освободить предприятие в кратчайшие сроки, -
сказалПушилин.
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Стоит задача освободить металлургический комбинат «Азовсталь» от украинских боевиков в максимально сжатые сроки. Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин, пишет РИА Новости.
Стоит задача - освободить предприятие в кратчайшие сроки, -
сказалПушилин.