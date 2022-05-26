Пушилин призвал ускорить действия на севере ДНР из-за возможных терактов

Денис Пушилин / Фото vk.com/pushilindenis

Операцию на севере ДНР важно ускорить, заявил в интервью РИА Новости глава ДНР Денис Пушилин. По его словам, это связано с тем, что войска Украины перекрыли подачу воды для Донецка, Макеевки и Горловки и наверняка постараются взорвать узлы водообеспечения.

Противник при первой возможности перекрыл поставки воды, а с учетом того, что ещё шесть подъёмов, шесть участков опасных на протяжении там к Славянску находятся, то нам нужно ускоряться, — сказал он.

Он уточнил, что в случае терактов на гидроузлах необходимо иметь запас времени, чтобы восстановить водообеспечение до наступления холодов и связанного с этим промерзания водных коммуникаций и прочих сложностей.

Ранее глава ДНР предположил, что продвижение совместных сил ДНР и РФ в Донбассе в ближайшее время пойдёт быстрее, так как сдача в плен боевиков «Азова» имела решающее значение для всей спецоперации. По его словам, сейчас украинские военные всё чаще сдаются в плен и отступают со своих позиций, а их командиры «сделали соответствующие выводы».