Пушилин призвал эвакуироваться, пока есть такая возможность

Глава непризнанной Донецкой народной республики Денис Пушилин посетил пункты эвакуации в Донбассе. Он заявил, что эвакуироваться следует, пока есть такая возможность. Слова приводятся на его официальном сайте.

Пока опасно. Поэтому лучше воспользоваться моментом, пока есть возможность в спокойных обстоятельствах выехать с территории Республики. По нашим данным, Украина в любой момент может вернуться к тем событиям, которые мы видели с вами в 2014–2015 годах, — сказал Пушилин.

Он также добавила, что перед руководством территории стоит «простая задача» — вывезти как можно больше людей.

А дальше мы отстоим землю, победа будем за нами, — заявил Пушилин.

Ранее он обЪявил, что вооружённые силы Украины находятся в боевом порядке и готовы к cиловому захвату Донбасса. Он сообщил, что с 18 февраля власти республики организовали «массовый централизованный выезд населения в Российскую Федерацию». Беженцы уже больше суток массово приезжают на территорию Ростовской области, для них организовано проживание и питание, часть людей распределяют в другие регионы России.