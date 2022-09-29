Пушилин: после вхождения в состав России граница между ДНР и РФ исчезнет

Фото: Alexander Rekun/Global Look Press

Глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин заявил, что граница между республикой и Россией исчезнет после того, как ДНР войдет в состав РФ. Он добавил, что на бывшей границе будут проводить только отдельные проверки. Он пояснил, что речь идет о проверках на предмет перевоза запрещенных предметов, в первую очередь оружия.

Граница в привычном для нас режиме исчезнет после вхождения ДНР в состав России, останутся, наверное, какие-то проверочные мероприятия. В остальном границ практически не будет, — рассказал в своем Telegram-канале Пушилин.

Абсолютное большинство жителей ДНР высказались в ходе референдума с 23 по 27 сентября за вхождение в состав Российской Федерации.

«Абсолютной фикцией» назвал ранее прошедшие в Донецкой и Луганской народных республиках, а также на территориях Херсонской области и части Запорожской области Украины референдумы президент США Джо Байден. Он подчеркнул, что Вашингтон никогда не признает претензии России «на суверенную территорию Украины».

Он также оценил проводимую Москвой спецоперацию на Украине. по словам американского президента, она представляет собой вопиющее нарушение Устава ООН и основополагающих принципов о суверенитет и территориальной целостности страны.