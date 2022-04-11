Пушилин: порт Мариуполя перешёл под контроль ДНР

Порт Мариуполя перешёл под полный контроль Вооружённых сил ДНР, заявил глава республики Денис Пушилин, которого цитирует RT. Утром 11 апреля заместитель начальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин рассказал, что порт удалось взять под контроль на 80%. Он отмечал, что основным местом укрытия ВСУ остаётся металлургический комбинат «Азовсталь».

Порт Мариуполя перешёл под контроль ДНР, — сказал Пушилин.

Пушилин ранее сообщал, что операция по освобождению территории Донецкой Народной Республики будет ускорена и «интенсифицирована». Он подчеркнул, что из-за промедления страдает мирное население.

Глава республики 11 апреля также заявил, что число жертв среди мирного населения Мариуполя превышает пять тысяч. Он добавил, что реальное количество погибших может быть больше.