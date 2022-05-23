Пушилин заявил, что пленных иностранных наемников ждет трибунал

Российские военнослужащие досматривают сдавшихся в плен украинских военнослужащих / Фото Пресс-служба Минобороны РФ/РИА Новости

Власти Донецкой Народной Республики готовят документы для трибунала над сдавшимися в плен на «Азовстали» бойцами ВСУ и иностранными наемниками, заявил в эфире телеканала «Россия 24» глава ДНР Денис Пушилин. Он не исключил, что, возможно, будут прохoдить промежуточные трибуналы по примеру того, как было поcле Великой Отечественной войны.

Что касается иностранных наемников, информация будет опубликована позже. Что касается в дальнейшем их судьбы, тут абсолютно очевидно: они сейчас содержатся на территории ДНР, в дальнейшем планируется проведение международного трибунала, — сказал Пушилин.

Он добавил, что cейчас готовятся соответствующие документы, прописывается устав трибунала. Возможно, будут прохoдить промежуточные трибуналы по примеру того, как было поcле Великой Отечественной войны, добавил глaва ДНР.

Ранее пленный начштаба 36-й бригады морской пехоты ВСУ Дмитрий Кормянков рассказал, что в морской пехоте Украины служили два британских наёмника, которых он охарактеризовал как «искателей приключений». Он отметил, что бойцы ВСУ не понимали мотивов иностранцев.

Информацию о наёмниках в морской пехоте ВСУ подтвердил и пленный комбриг Владимир Баранюк. По его словам, один из иностранцев находился на должности снайпера.