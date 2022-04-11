Пушилин: число жертв среди жителей Мариуполя может превышать пять тысяч

Число жертв среди мирного населения Мариуполя может превышать пять тысяч, заявил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин, которого цитирует РИА Новости. Он добавил, что реальное количество погибших может быть больше.

Говорить о том, что это пять тысяч или нет, — это очень скромное обозначение реального количества жертв, — сказал Пушилин.

Ранее глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил провести расследование новых фактов о жестоком обращении военнослужащих Вооружённых сил Украины с мирным населением. Случаи были выявлены в Харькове, Авдеевке и Краматорске.

По данным Министерства обороны России, украинские военнослужащие неоднократно совершали преступления в отношении гражданских лиц. В Харькове оставшиеся в городе местные жители были запуганы боевиками нацформирований. Они открывали огонь на поражение по мирному населению, которое выходило из своих убежищ в поисках продуктов.

В Авдеевке боевики националистических формирований подготовили бесчеловечную провокацию, результатом которой стало массовое отравление жителей близлежащих районов ядовитыми химическими веществами. При этом неонацисты установили мины в хранилищах с токсичными химикатами, находившимися на коксохимическом заводе. Они планировали взорвать их при подходе к городу сил Донецкой Народной Республики. Также, по данным СК, в Краматорске ВСУ расположили огневые позиции в жилых домах, а также на территориях школ и детских садов. Мирных жителей они заставляли под угрозой расстрела строить фортификационные сооружения.