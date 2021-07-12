Пушилин опроверг информацию об удержании ВСУ гражданских на «Азовстали»

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Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий назвал Германию главной страной, тормозящей введение решительных санкций в отношении России. Об этом он заявил на пресс-конференции. Моравецкий призвал крупнейшие и богатейшие страны Западной Европы быть решительнее в этом вопросе, пишет ТАСС.

Германия — главный блокировщик очень решительных санкций, — сказал он. Ранее Моравецкий призвал Еврокомиссию ввести налог на российские энергоносители в странах ЕС. По его словам, это необходимо для справедливой торговли...