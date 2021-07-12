Пушилин опроверг информацию об удержании ВСУ гражданских на «Азовстали»
Никита Чайка
Никита Чайка
11:43, 04 апреля 2022
Мариуполь. Вид на завод "Азовсталь"Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
Читайте нас в Google Новости
Глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия 24» опроверг информацию о том, что на металлургическом заводе «Азовсталь» в Мариуполе украинские военные удерживают мирных жителей.
Нет информации подтверждённой, что гражданские лица удерживаются на «Азовстали», — заявил Пушилин.
Ранее глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров опубликовал видео штурма металлургического комбината чеченскими военнослужащими. На кадрах можно увидеть съёмку с дрона, который обнаружил позицию снайпера на крыше завода.
4 апреля представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин сообщил, что центр Мариуполя находится практически полностью под контролем военных Донецкой Народной Республики. По его словам, на территории города происходит операция зачистки. Он добавил, что для полного контроля над Мариуполем остаётся захватить промышленную и портовую зону, в том числе «Азовсталь».