Пушилин оценил передачу ракет украинским добровольцам

Глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин заявил, что решение кабмина Украины о допуске отрядов территориальной обороны к артиллерии и ракетам обернётся массовыми жертвами. Также будет уничтожена гражданская инфраструктура, отметил он в беседе с РИА Новости.

Люди уже боятся выходить из собственного дома, где до принятия данного постановления они могли ощущать себя в относительной безопасности. А теперь представьте, что будет, когда в руках свихнувшихся «мстителей» появятся артиллерия, ракеты, в том числе неуправляемые, — подчеркнул глава ДНР.

Он добавил, что украинские добровольцы, получив новые ударные возможности, сразу станут уничтожать гражданскую инфраструктуру. Если учесть, что у них отсутствуют даже минимальные навыки обращения с таким вооружением, всё обернётся массовыми случайными жертвами, считает Пушилин.

Ранее стало известно, что силы Народной милиции ДНР контролируют 60% территории республики, заявил заместитель начальника управления народной милиции ДНР Эдуард Басурин. По его словам, основные силы украинских военных сконцентрированы на севере.