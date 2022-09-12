Пушилин объявил о ликвидации выдвинувшихся к аэропорту в Донецке бойцов ВСУ

Фото: Pavlo_bagmut/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Глава ДНР Денис Пушилин заявил о том, что украинские военные попытались организовать наступление на аэропорт в Донецке, однако вооруженные формирования на территории республики помешали им совершить задуманное. Соответствующая информация приводится в Telegram-канале чиновника. По его словам, украинские военные потерпели серьезное поражение.

Пытался противник больше, наверное, исходя из каких-то пиар-соображений, выдвинуться в направлении Донецкого аэропорта, но там доблестная «Спарта», все понимая, все осознавая, все выполнили так, как нужно, — сказал Пушилин.

Он также добавил, что группа украинских бойцов была уничтожена почти полностью.

Ранее Пушилин рассказал, что Вооруженные силы Украины не оставляют попыток перейти в контрнаступление в районе Красного Лимана. При этом, по его словам, ситуация остается контролируемой. Он подчеркнул, что благодаря слаженной работе союзных сил атаки противника удается сдерживать.

В свою очередь помощник главы МВД ЛНР Виталий Киселев сообщил, что союзные силы пресекли попытку бойцов ВСУ переправиться через реку Северский Донец в Красном Лимане. Он добавил, что активность украинских военных заметно снизилась.