Пушилин назвал виновных в гибели дочери философа Дугина

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин назвал виновников смерти дочери известного философа Александра Дугина Дарьи. Он обвинил украинское руководство и назвал ответственных террористами. Он выразил семье погибшей свои соболезнования и назвал Дарью Дугину «настоящей русской девушкой».

Мерзкие негодяи! Террористы украинского режима, пытаясь ликвидировать Александра Дугина, взорвали его дочь. В автомобиле. Светлая память Дарье, она настоящая русская девушка! — написал в своём Telegram-канале Пушилин.

О том, что автомобиль, в котором находилась Дарья Дугина, был взорван во время движения сообщили несколько Telegram-каналов, включая Baza и Mash. Музыкант, участник фестиваля «Традиция» Петр Лундстрем в свою очередь предположил, что взорвавшие автомобиль, в котором находилась Дарья Дугина, возможно, готовили покушение на её отца.

Депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет ранее предложил частично снять мораторий на смертную казнь в России на период проведения специальной операции на Украине. По его мнению, высшую меру наказания следует использовать в отношении военных преступников. К военным преступникам депутат отнес, в частности, власти украинского государства.