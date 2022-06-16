Пушилин назвал дату открытия посольства ДНР в России Посольство ДНР в России откроется в конце июня — начале июля

Фото: Александр Кряжев/РИА Новости

Глава ДНР Денис Пушилин дает интервью на стенде РИА Новости

Посольство ДНР в Москве откроется в конце июня — начале июля, сообщил глава республики Денис Пушилин в интервью РИА Новости на ПМЭФ. Точная дата не раскрывается из соображений безопасности.

Посольство ДНР в России будет открыто в конце июня — начале июля, — сказал Пушилин.

Такие же сроки ранее называла посол ДНР Ольга Макеева. По ее словам, в помещении, где будет расположено учреждение, в настоящее время идет ремонт, который находится на финальной стадии.

ЛНР также откроет посольство в России. Об этом сообщал дипломат республики Родион Мирошник. По его словам, этот процесс может занять недели, однако он выразил надежду, что открыть представительство получится быстро.