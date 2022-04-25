Пушилин назвал число наёмников, оставшихся на территории «Азовстали»
Пушилин: на территории «Азовстали» осталось около 400 иностранных наёмников
Сергей Князев
Сергей Князев
11:47, 25 апреля 2022
Фото: Victor/XinHua/Global Look Press
Читайте нас в Google Новости
Глава ДНР Денис Пушилин сообщил в эфире телеканала «Россия 24», что на территории комбината «Азовсталь» в Мариуполе находятся порядка 400 иностранных наёмников. По его словам, украинские военные могут пойти на попытку прорыва с завода, но у войск РФ хватает сил и средств, чтобы её пресечь.
Та информация, которая у нас есть, она, скажем так, не обновлялась, это порядка 400 человек иностранных наёмников, которые продолжают там находиться, — сказал Пушилин.
21 апреля президент России Владимир Путин приказал отменить штурм промзоны «Азовстали» в Мариуполе. Глава государства назвал этот шаг нецелесообразным и отметил, что это может привести к большому числу жертв среди российских военных. Вместо этого, по его словам, следует прибегнуть к блокировке и вновь предложить обороняющимся сложить оружие.
По информации Народной милиции ДНР, украинские военные, которые укрываются на «Азовстали» в Мариуполе, не воспользовались 22 апреля гуманитарными коридорами для сдачи в плен. Как заявил позднее Пушилин, украинским военным, которые находятся на территории «Азовстали» в Мариуполе, «осталось недолго». По его словам, ситуация остаётся сложной, но активного штурма нет.