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Вооружённые силы Украины использовали данные с камер мониторинговой миссии ОБСЕ для обстрелов Донбасса, сообщил глава республики Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия 24». Он также отметил, что на территории завода «Азовсталь» в Мариуполе находятся порядка 400 иностранных наёмников.

Те данные, с тех камер, которые они требовали, чтобы были установлены в местах, широко освещающих обстановку на линии соприкосновения. Так вот, данными с этих камер пользовался противник и наносил удары,...