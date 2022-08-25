Пушилин и Кириенко передали 86 беспилотников учебному центру имени Жоги

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Денис Пушилин

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин и заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко посетили учебный центр по управлению БПЛА имени Владимира Жоги в Донецке и передали 86 беспилотных летательных аппаратов, сообщил руководитель республики в своем Telegram-канале. Пушилин уточнил, что дроны предоставил Общероссийский народный фронт, и поблагодарил РФ за помощь.

Большое спасибо всем россиянам, кто общими усилиями помогает ребятам на передовой выполнять свою тяжелую работу эффективнее, — отметил глава ДНР.

Ранее секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак заявил, что референдумы о вхождении территорий Донецкой и Луганской народных республик в состав России пройдут. По его словам, в этом ни у кого не должно быть сомнений.

Пушилин отмечал, что дату проведения референдума в ДНР озвучат после того, как будет полностью освобождена территория региона. По его словам, речь идет о конституционных границах Донецкой Народной Республики.