Пушилин и Кадыров обсудили планы взятия под контроль Мариуполя

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин посетил Мариуполь, где встретился с главой Чечни Рамзаном Кадыровым. Стороны обсудили планы по дальнейшему взаимодействию по взятию под контроль украинского Мариуполя. Об этом Пушилин сообщил в своём Telegram-канале.

Обсудил в Мариуполе с главой Чеченской Республики Рамзаном Кадыровым ход операции по освобождению города. Выразил огромную признательность за то, что плечом к плечу с нашими защитниками бойцы из Чеченской Республики изгоняют нацистских преступников с земли Донбасса. Обсудили планы по дальнейшему взаимодействию, в том числе и после окончания боевых действий, — написал руководитель ДНР.

Он также добавил, что вручил главе Чечни орден Дружбы «за личный вклад в дело освобождения Донбасса».

Ранее министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев подтвердил, что Кадыров действительно находится в Мариуполе.

С целью поднять боевой дух наших бойцов, — заявил Дудаев.

21 марта глава ДНР Денис Пушилин заявил, что взятие под контроль Мариуполя займёт отнюдь не несколько дней. По его словам, внутри города остаются несколько тысяч представителей украинских нацбатальонов, основной базой которых стал завод «Азовсталь».

В свою очередь 27 марта глава Чечни Рамзан Кадыров показал кадры водружения флага республики над зданием мариупольской администрации. По его словам, оно было взято под контроль подразделением под руководством бывшего заместителя командира батальона «Север» Руслана Геремеева.