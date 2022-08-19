Пушилин допустил казнь новой группы иностранных легионеров ВСУ Пушилин: следующую группу легионеров ВСУ в ДНР могут приговорить к казни

Фото: Pravda Komsomolskaya/Global Look Press

Глава ДНР Денис Пушилин

Следудующую группу иностранных легионеров ВСУ, находящихся в плену в Донецкой народной республике, также могут приговорить к смертной казнию Такое мнение высказал глава ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия-1». При этом он подчеркнул, что решать судьбу пленных будет суд.

Что касается следующей группы наемников, 15-го числа над которыми состоялось первое судебное заседание, значит, это те пять человек — из Хорватии, Швейцарии, Великобритании — они в процессе. С учетом тех статей, которые им предъявляются, статьи достаточно серьезные, и здесь я бы не стал исключать высшей меры наказания, — заявил Пушилин.

Он добавил, что решать, каким окажется приговор, будет суд.

Также Пушилин сообщил, что Россия, Белоруссия и Сирия подтвердили готовность прислать своих наблюдателей для участия в трибунале в ДНР.

9 июля стало известно, что двух бойцов из украинского полка «Азов» (признан террористической организацией, запрещен в РФ) приговорили к смертной казни в ДНР. Один из приговоренных военнослужащих Константин Никитенко по кличке Фокс ездил по Мариуполю на БТР и стрелял по людям «для смеха». Второй солдат с позывным Фрост расстреливал пленных морпехов, за что и был приговорен к смертной казни.