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В районе населённого пункта Гута-Межигорская (Киевская область) подразделениями Воздушно-десантных войск России захвачен опорный пункт националистов и иностранных наёмников. В ходе боя с украинскими националистами были захвачены военные трофеи. Среди захваченного оружия американские противотанковые комплексы Javelin и немецкие Panzerfaust 3, а также переносные зенитные ракетные комплексы, сообщает Минобороны.

Всё оружие будет передано представителям Луганской и Донецкой народных республик, — говорится в сообщении. Тем временем глава ДНР Денис Пушилин рассказал, что несмотря на большое количество обращений добровольцев из разных...