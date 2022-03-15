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Пушилин отказался от помощи добровольцев по освобождению ДНР

18:20, 15 марта 2022
Пушилин отказался от помощи добровольцев по освобождению ДНР Денис Пушилин Фото: vk.com/pushilindenis
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Военные ДНР при поддержке ВС РФ могут самостоятельно справиться с освобождением республики, заявил глава ДНР Денис Пушилин, передаёт РИА Новости. Он отметил, что сейчас поступает большое количество обращений от добровольцев. 

К нам обращается большое количество добровольцев, но у нас на данный момент есть все возможности своими силами, при огневой поддержке Вооружённых сил РФ, справляться с тем, чтобы продвигаться по освобождению территории Донецкой народной Республики, — сказал он.

Накануне заместитель начальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин заявил, что все граждане Украины, взявшие в руки оружие, будут считаться военнослужащими. Он также отметил, что спецоперация ВС РФ на Украине идёт по плану, силы ДНР продолжают «выдавливать националистов» из Мариуполя.

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