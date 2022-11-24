Пушилин анонсировал новый обмен пленными между Россией и Украиной Пушилин анонсировал обмен пленными между Россией и Украиной в формате «50 на 50»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что 24 ноября должен состояться очередной обмен военнопленными. Процедура пройдет в формате «50 на 50», написал он в своем Telegram-канале.

Сегодня возвращаем из украинских застенков 50 наших российских бойцов. Столько же отдаем Украине, в основном вээсушников, — написал Пушилин.

Накануне врио главы ДНР сообщил об обмене пленными с Киевом по формуле «35 на 35». По его словам, в числе освобожденных значатся четверо жителей ДНР и двое жителей Луганской Народной Республики.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский в ходе видеообращения к участникам саммита G20 предложил провести обмен пленными с Россией по формуле «всех на всех». По его словам, это единственно реальная модель освобождения пленников. Украинский лидер уточнил, что речь идет в том числе о гражданских лицах, выехавших на территорию России, и детях, которых украинская сторона считает перемещенными лицами.

В ответ на это зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова заявила, что Россия должна сделать все для обмена военнопленных, но возвращение на Украину мирных жителей, которые выехали на территорию России, неисполнимо. По ее словам, обмен должен происходить по схеме «один на один» и не включать гражданское население, которое может подвергнуться на родине наказаниям за сотрудничество с российскими властями.