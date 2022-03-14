Пушилин объявил об ускорении наступательной операции сил ДНР

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушили заявил, что наступательная операция сил ДНР будет продолжена и ускорена. Он также отметил, что силы ПВО республики вынуждены сегодня работать в режиме повышенной готовности, сообщается на официальном сайте главы ДНР.

Наступательная операция будет продолжена и даже ускорена. Наша обязанность — отогнать все системы и залпового огня, и артиллерии, чтобы они просто физически не могли доставать до наших населенных пунктов, — сказал Пушилин в ходе посещения места ракетного удара в Донецке.

Он уточнил, что дальность действия украинских ракет «Точка-У» составляет 120 километров. На сегодняшний день над территорией ДНР сбито свыше полутора десятков таких ракет.

Ракета «Точка-У» была сбита в центре Донецка 14 марта. В результате разлёта её осколков, по уточнённым данным, погибли 17 человек и пострадали ещё 28. По словам Пушилина, в ракете размещался запрещённый кассетный заряд. В ДНР будет объявлен траур по погибшим в результате происшествия.

В Минобороны России заявили, что решение об обстреле Донецка «Точкой-У» было принято после утверждения руководством ВСУ. Ракета была выпущена из контролируемого украинскими националистами Красноармейска.