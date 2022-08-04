«Пугает Киев»: военный эксперт про показания пленных «азовцев» «Известия»: эксперт объяснил опасность показаний пленных «азовцев» для руководства Украины

Военный эксперт Дмитрий Болтенков заявил «Известиям», что пленные боевики полка «Азов» (организация признана террористической и запрещена в РФ) не будут заниматься пропагандой, а расскажут, как дела обстоят на самом деле и это пугает официальный Киев. Он пояснил, что речь даже не о преступлениях, которые могут раскрыть военнопленные, украинские власти больше пугает возвращение этих людей домой, где они расскажут, что российские военные не издевались над ними.

Украина объявила «азовцев» героями. Но уже первая партия обмененных «азовцев» начала рассказывать, что российские солдаты над ними не издеваются, не пытают, не кастрируют, а нормально кормят и лечат, — рассказал Болтенков.

Он подчеркнул, что такое поведение и такие речи Киеву не нужны. Эксперт напомнил про ситуацию с военной лётчицей Надеждой Савченко, которая стала депутатом и говорила вещи, который шли вразрез с официальной позицией Украины.

Ранее представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков подтвердил информацию СМИ об обстреле ВСУ СИЗО в Еленовке. Он сообщил, что украинские военные открыли огонь ночью, в результате чего погибли более 50 пленных бойцов ВСУ, 73 получили ранения, а также пострадали восемь сотрудников изолятора.