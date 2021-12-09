Публицист усомнился в том, что Лукашенко признал Крым российским

Белоруссия не представила документы о развитии отношений с Крымом как российским регионом , сообщил политический обозреватель и публицист Кирилл Озимко изданию Pravda.Ru. По его мнению, это не позволяет считать, что президент Белоруссии Александр Лукашенко признал полуостров частью России.

В Белоруссии должны начать выстраивать юридическую основу под развитие отношений с Крымом как с регионом России. После марта 2014 года ничего не поменялось. Белоруссия так и не признала полуостров окончательно. После заявлений обычно происходит оформление документа, который передаётся в органы власти с предписаниями о начале создания политических связей, — сказал Озимко.

Он добавил, что именно Россия — главная опора для Белоруссии, так как отношения Лукашенко с Западом уничтожены и миграционный кризис, вопреки ожиданиям Минска, не помог сблизиться. Развиваться Белоруссия будет в восточном направлении, считает публицист.

Ранее белорусский президент заявил в интервью, что Крым де-факто и де-юре стал российским регионом после референдума 2014 года. Политик отметил, что когда он отправится на полуостров, это будет означать, что республика признала его российским.

После слов Лукашенко в авиакомпании «Белавиа» сообщили, что могут приступить к полётам из Минска в Симферополь. Ранее перевозчик отказывался летать в Крым, поскольку для этого было необходимо политическое признание полуострова как части России, заявлял гендиректор предприятия Игорь Чергинец.