https://static.news.ru/photo/df58f39c-6798-11ea-acf8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Michaela Begsteiger/imageBROKER.com/Global Look press

Учёные из Королевского колледжа Лондона назвали последствия изоляции человека от общества на короткий промежуток времени. Также они назвали меры, необходимые для минимизации этих последствий.

Чем дольше продолжается карантин, чем сильнее страх перед инфекцией, чем выраженнее чувство тоски, скуки, безысходности, полной неопределённости будущего и отсутствия контроля над ситуацией, тем выше уровень стресса и хуже психологическое состояние людей, — заявили эксперты.

Для смягчения негативных последствий авторы исследования настоятельно рекомендуют властям предоставлять всем гражданам развёрнутую информацию о происходящем. Также людям необходимо объяснять, какую пользу они приносят обществу, добровольно находясь во временной изоляции, сообщает «Профиль».

NEWS.ru информировал ранее, что 13 тысяч москвичей сообщили о самоизоляции из-за коронавируса. Из них больничные листы взяли только 5 тысяч.