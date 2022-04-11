Психолог назвала признаки повышенной тревожности в коллективе

Во времена повышенной напряжённости политические конфликты могут вызвать беспокойство в коллективе, влияя как на сотрудников, так и на всю организацию в целом. Психолог Светлана Колосова назвала NEWS.ru признаки повышенной тревожности в коллективе, на которые следует обратить внимание.

Колосова считает, что что этом году к базовому уровню тревоги, который уже повысился из-за последствий коронавируса, добавляется политическая тревога. Беспокойство по поводу текущих событий заставляет людей чаще проверять новости и социальные сети из-за желания быть в курсе. Однако из-за невозможности повлиять на ситуацию, могут возникнуть психологические проблемы.

Невозможно быть не вовлечённым в мировые события, но при этом также важно заботиться как о своём ментальном здоровье, так и о ментальном благополучии своих сотрудников, — заявила она.

Также стоит обратить внимание на то, что сотрудники не справляются с привычным объёмом работы, часто опаздывают или задерживаются, либо наоборот начинают страдать трудоголизмом.

Ещё один признак — отказ от участия в собраниях и даже совместных обедах. При этом в коллективе могут образовываться группировки, воинственно настроенные по отношению друг к другу, обостряться межличностные конфликты.

В случае изменений в компании, например, сокращений, любой уход руководителя на встречи может рождать волну беспокойства. Люди станут боятся писать заявление на отпуск, замалчивать свои проблемы, а некоторые начнут обновлять своё резюме.

Неуверенность в завтрашнем дне может проявляться в том, что люди начнут саботировать выполнение своих задач, делают свою работу формально, причём так, как это не свойственно было им в «мирное время», у некоторых будет наблюдаться потеря уверенности в своих силах.

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