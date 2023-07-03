Психиатр уличил Саакашвили в попытке выйти из тюрьмы по состоянию здоровья Нарколог Шуров: Саакашвили демонстрирует продуманное поведение, чтобы выбраться из тюрьмы

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Михаил Саакашвили

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили демонстрирует продуманное и целенаправленное поведение, чтобы выбраться из тюрьмы, сообщил NEWS.ru психиатр, нарколог и член Национальной наркологической лиги Василий Шуров. Так он отреагировал на видео с онлайн-заседания Тбилисского городского суда, к которому присоединился Саакашвили. Эксперт допустил, что экс-президент испытывает истощение, а также мог принимать наркотики.

Это похоже на истощение — результат голодовки. Допускаю симуляцию психического заболевания с подключением адвокатов, которые заявляют, что он болен и ему нужно лечение. На фоне длительной голодовки мог возникнуть психоз или психические нарушения. У Саакашвили наблюдаются проявления яркой психопатии. Также допускаю, что он употреблял наркотические средства. Считаю, что он может разыгрывать любое психическое заболевание, человек очень затейливый, но к шизофрении это отношения никакого не имеет, — рассказал Шуров.

В ходе заседания 3 июля Саакашвили показал на камеру, насколько он похудел за время содержания под стражей. На кадрах можно заметить впалые щеки бывшего президента, он также показал торчащие ребра и впалый живот.

Политик был задержан в Грузии 1 октября 2021 года. Он является фигурантом нескольких уголовных дел. Ранее он был заочно осужден по делу об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и избиении депутата Валерия Гелашвили, получив три и шесть лет лишения свободы. Кроме того, суды рассматривают дела о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании «Имеди» и растрате государственных бюджетных средств.