Псаки заявила, что в США не ожидают лишения России статуса члена СБ ООН

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что в Вашингтоне не ожидают лишения России статуса постоянного члена Совбеза ООН. Вряд ли это произойдёт из-за событий на Украине, отметила она на брифинге, сообщает РИА Новости.

Я знаю, что уже звучал вопрос о том, удастся или нет лишить Россию статуса постоянного члена [Совбеза ООН]. Мы не ожидаем, что это произойдёт, — подчеркнула представитель Белого дома.

Она добавила, что об отношении к России в мире можно судить по решению о приостановке её членства в Совете ООН по правам человека.

Ранее стало известно, что постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд заявила: исключить Россию из Совета Безопасности всемирной организации не получится. Это факт, который не изменить, отметила она.