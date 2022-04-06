Псаки уверила в отсутствии планов у США отправлять войска на Украину

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что в планах США по-прежнему не стоит отправка военных на Украину. Позиция Вашингтона по данному вопросу остаётся без изменений, отметила она на брифинге, сообщает РИА Новости.

Нет никакого намерения посылать войска на Украину, — подчеркнула представитель американской администрации.

Псаки пришлось затронуть эту тему, поскольку появились вопросы после слов президента США Джо Байдена. Ранее американский лидер после встречи с членами национальных профсоюзов заявил, что, «если ему предстоит отправиться воевать, то он отправится вместе с ними».

Ранее стало известно, что пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби заявил: США отправили Украине первую партию из 100 барражирующих снарядов Switchblade производства американской компании AeroVironment. Точные модификации дронов названы не были, но, возможно, Киеву предоставили варианты, предназначенные для уничтожения танков и бронетехники.